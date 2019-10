Nuova Pescara, il centrodestra si spacca sulla nomina di Costantini: nuovo rinvio e polemiche

Salta nuovamente l'elezione del presidente della commissione statuto per l'assemblea costitutiva della Nuova Pescara. Dopo due sedute a vuoto, oggi sembrava che con la candidatura di Carlo Costantini, promossa dal sindaco Masci e che doveva unire sia il centrodestra che il centrosinistra, anche oggi non si è arrivati all'elezione.

Costantini, infatti, fa sapere che gli è stato comunicato che alcune forze che sostengono la maggioranza di centrodestra non erano più disponibili a votarlo e per questo ha ritirato la sua candidatura:

Per questo, poiché non è mia intenzione alimentare divisioni e contrapposizioni che potrebbero risolversi esclusivamente in un ulteriore rallentamento di un processo che ad oggi non è neppure iniziato, ho deciso di ritirare la mia candidatura. Ringrazio il sindaco e tutti i consiglieri che avevano ritenuto opportuno un mio impegno diretto alla guida della commissione.

Ed assicuro tutti che, sebbene senza alcun potere diretto di impulso delle attività previste dalla legge istitutiva di Nuova Pescara, continuerò con tutte le mie forze a sostenere il progetto per fare in modo che la volontà popolare, recepita dal legislatore regionale con l’istituzione della Nuova Pescara, possa trasformarsi in realtà”