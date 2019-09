Nuova Pescara, il M5S Montesilvano: "Basta campanilismi, lavorare concretamente"

«Basta campanilismi per la Nuova Pescara, è ora di cominciare concretamente a lavorare».

A dirlo è Paola Ballarini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Montesilvano.

Nel frattempo. giovedì 19 settembre è stata convocata, nella sala consiliare del Comune di Pescara, l'assemblea costitutiva della Nuova Pescara nella quale torneranno a riunirsi i 3 consigli comunali di Montesilvano, Spoltore e Pescara.

All'ordine del giorno la composizione della commissione Statuto, che si occuperà di redigere lo statuto provvisorio del nuovo comune, e aggiornamenti sullo stato di attuazione del processo amministrativo. «Il tempo delle chiacchiere e dei campanilismi sterili è finito», dice la Ballarini, «nel nostro Comune siamo ostaggio di politici che continuano ad anteporre i loro pensieri personali al rispetto della legge. Gli amministratori comunali sono tenuti a rispettare il volere popolare, già ampliamente espresso nel referendum e ,se non bastasse, anche le istituzioni e leggi».

Questo quanto aggiunge l'esponente pentastellata:

«In vista dell'appuntamento consiliare sarebbe opportuno che il nostro Comune, che a ragione può avanzare dubbi e perplessità rispetto ad una possibile perdita di identità e autonomia all'interno del processo di fusione, predisponesse un preciso elenco di priorità e di esigenze da porre sul tavolo per gestire da coprotagonisti i prossimi passi che obbligatoriamente ci troveremo a percorrere. Da tempo leggiamo sulla stampa di pindariche richieste da parte dell'attuale sindaco ( ed ex vice sindaco) di un nuovo referendum per il comune di Montesilvano, si tratta di richieste che se da una parte confermano l'inconsistenza dell'azione politica dell'attuale governo cittadino che nessun atto formale e concreto ha mai prodotto per dare seguito a tali stravaganti dichiarazioni, dall'altra dimostrano il totale immobilismo del Comune di Montesilvano rispetto a tutte le procedure e determinazioni da mettere in atto in previsione delle scadenze che ci troveremo ad affrontare. Immobilismo che purtroppo finirà per metterci all'angolo e renderci solo spettatori di una fusione che in ogni caso si farà».