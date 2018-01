Nuova Pescara: a Montesilvano e Spoltore non piace la Legge D'Alfonso

Perplessità e dubbi da parte dei sindaci di Montesilvano e Spoltore sulla legge D'Alfonso per la Grande Pescara. Lo ha fatto sapere il capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri, a seguito dell'audizione in commissione regionale dei primi cittadini delle tre città interessate.

Sospiri ha sottolineato come Maragno e Di Lorito abbiano espresso critiche sul testo, definito confuso e poco attuabile e soprattutto senza vantaggi concreti per la collettività derivanti dalla fusione. Anche Alessandrini, ha riferito Sospiri, ha dovuto allinearsi al pensiero degli altri due colleghi.

"Sicuramente il confronto odierno con i sindaci è stato importante per confermare la bontà delle azioni che Forza Italia metterà in campo a partire da questo momento. Innanzitutto emenderò in maniera concreta e pesante quella legge, iniziando con l’obbligo di prevedere trasferimenti di risorse all’eventuale nuovo comune, quindi cancelleremo le superfetazioni dalfonsiane, Comitato, Osservatorio e Assemblea Costitutiva. Ma soprattutto D’Alfonso dovrà scrivere esplicitamente che gli Organi della Nuova Pescara saranno rinnovati alla scadenza naturale delle attuali amministrazioni, ossia maggio 2019”