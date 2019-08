Nuova Pescara, il presidente Croce incontra Marco Camplone

La Nuova Pescara come una nova grande città di oltre 170 mila abitanti, con tagli significativi in termini di costi amministrativi considerando che Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno più consiglieri ed assessori di Milano, con tre comandi separati di polizia municipale. Marco Camplone, presidente dell'associazione ‘La Nuova Pescara’ è intervenuto oggi nella seduta della Commissione Statuto, Regolamenti e Nuova Pescara su invito del Presidente Claudio Croce

Croce ha fornito un cronoprogramma delle tappe burocratiche per giungere alla costituzione della Nuova Pescara, sottolineando come entro fine settembre si terrà la seconda seduta dell'assemblea costituente convocata dal presidente del consiglio Antonelli, seguita dalla costituzione della commissione statuto composta da tutti i capigruppo dei tre comuni che entro un anno dovrà redigere la prima bozza dello statuto:

Camplone ha evidenziato:

Osserviamo che, se effettivamente Pescara si sta strutturando per la fusione, non possiamo dire altrettanto per Spoltore e

Montesilvano e la cosa ci preoccupa perché la norma stessa prevede che a fronte di reiterati ritardi ci sia l’intervento di un Commissario ad acta per dare attuazione alla legge e noi riteniamo che tale ipotesi, oltre che una sconfitta per la politica, sia comunque da scongiurare perché non possiamo conoscere la sensibilità o anche la capacità di chi verrà investito di tale carica.

Dunque quello che il mondo produttivo chiede è di rispettare i tempi procedurali previsti dalla norma, di fare un progetto di una città grande, forte dei suoi 170mila abitanti, che ci permetterà di attuare anche una programmazione manageriale del territorio visto nel suo complesso.