Nuova Pescara, la proposta di Costantini: "La sede della Regione Abruzzo a Montesilvano o Spoltore"

Dimostrare con gesti concreti la volontà di realizzare nei fatti la Nuova Pescara, coinvolgendo Montesilvano o Spoltore come nuova sede della Regione Abruzzo. La proposta arriva da Carlo Costantini che, lo ricordiamo, nei giorni scorsi aveva rinunciato alla candidatura per la presidenza della commissione stato per la fusione fra le tre città dopo la decisione di una parte del centrodestra pescarese di non sostenere la sua candidatura.

Secondo Costantini, il sindaco Masci dovrebbe attivarsi per coinvolgere anche le due città per la scelta della nuova sede dell'ente regionale, che non sembra per ora aver manifestato un reale interessamento verso la soluzione dell'attuale sede dell'università D'Annunzio in viale Pindaro che, invece, andrebbe a spostarsi nell'ex Cofa.