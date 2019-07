Presentata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Pescara

Presentata questa mattina, venerdì 26 luglio, la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Pescara.

Il sindaco Carlo Masci ha ringraziato lo staff politico e dirigenziale che gli ha permesso a soli 46 giorni dalla proclamazione di dare corpo "a quella rivoluzione del motore organizzativo dell'Ente".

Nuovo direttore generale dell'ente è stato nominato Tommaso Vespasiano, mentre il suo predecessore, Guido Dezio, nuovo direttore del Gabinetto del sindaco, e Carla Monaco è segretario generale.

Masci così presenta il nuovo diagramma:

"Ho pensato a un modello innovativo che prevede non più Dipartimenti a matrice per funzioni ma 3 aree strategiche organizzate per obiettivi nelle quali calare quel lavoro sinergico la cui mancanza per troppo tempo è stata forse una zavorra per l’efficienza dell’azione amministrativa. Con l’adozione delle delibere 486 del 22 luglio e 493 del 25 luglio del Decreto Generale n. 1 del 25 luglio ha preso forma la nuova veste organizzativa strutturata sulle tre Aree strategiche di:

Pescara Città Vivibile (comprendente le azioni sul Mare e Fiume, sulla sostenibilità e qualità ambientale, sull’Urbanistica e manutenzione);

(comprendente le azioni sul Mare e Fiume, sulla sostenibilità e qualità ambientale, sull’Urbanistica e manutenzione); Pescara Città Intelligente (Sicurezza, Politiche Sociali, Mobilità e Sicurezza Stradale, Efficienza amministrativa e gestionale);

(Sicurezza, Politiche Sociali, Mobilità e Sicurezza Stradale, Efficienza amministrativa e gestionale); Pescara Città Vitale (Commercio, Sport e Cultura, Istruzione e salute, Turismo ed Economia) ed è stata introdotta la figura di Coordinatore di Area Strategica e l’istituzione del Comitato di Direzione Strategica.

“La nuova struttura sarà operativa dall'1 settembre", spiega Dezio, "e si lavorerà nel mese di agosto alla definizione di tutti i tasselli mancanti, a partire dalla Microstruttura e dagli incarichi fiduciari".