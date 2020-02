In arrivo una nuova maxi condotta fognaria per risolvere il problema degli allagamenti in via Gran Sasso - FOTO

Una nuova condotta di 150 metri, che permetterà di raccogliere gli scarichi fluviali delle abitazioni e delle ferrovie, per risolvere il problema degli allagamenti in via Gran Sasso. Sopralluogo questa mattina da parte della commissione ambiente presieduta da Ivo Petrelli, dopo le richieste e lamentele arrivate dai commercianti e cittadini per i continui allagamenti anche in caso di piogge modeste, che causando problemi anche all'impianto fognario.

Presente anche l'Aca con l'ingegner Lorenzo Livello per verificare il progetto di realizzazione della condotta, larga 3 metri, che costerà 50 mila euro.

Lo scorso 10 luglio poi, in occasione dell’ondata eccezionale di maltempo con grandine e pioggia, l’acqua mista a fango ha raggiunto i 70 centimetri di altezza, come testimoniano foto e video girati in quella giornata, invadendo case, garage, negozi, risalendo attraverso le condotte domiciliari fin nei piani superiori, un disastro che ha causato danni ingenti alle abitazioni e

costretto molti negozi persino a chiudere i battenti, non potendo affrontare le spese di ripristino. E ora il timore giustificato dei cittadini è che al primo accenno di pioggia l’evento possa ripetersi.

Livello ha spiegato i problemi che affliggono i sottoservizi in via Gran Sasso, in quanto non c'è separazione fra le linee di acque bianche e nere, e proprio l'installazione della nuova condotta risolverà il problema assieme all'impianto di sollevamento che fino ad ora costituiva un ostacolo per la risalita corretta delle acque. Scartata invece l'ipotesi di collegare l'opera all'intervento del parco depurativo: