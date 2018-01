Nuova caserma dei Carabinieri a Manoppello Scalo, NCS: “Aspettiamo la sua nascita”

Era fissata per il 10 giugno scorso la pubblicazione della gara d’appalto con il seguente iter procedurale per l’inizio dei lavori, che avrebbero portato alla nascita della nuova caserma dei Carabinieri a Manoppello Scalo, ma nulla è stato fatto. Ecco ciò che dice al riguardo il coordinatore cittadino di Noi con Salvini, Daniele Parlante:

"Ho appreso, da un’intervista fatta ieri al governatore D’Alfonso in presenza dei sindaci dei Comuni interessati (tra cui anche il sindaco di Manoppello) e dell’arma dei Carabinieri, che la data per la pubblicazione dell’appalto è stata fissata per il 28 febbraio prossimo. Noi continueremo a vigilare. Aspettiamo la nascita della caserma".