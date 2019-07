Notte dello shopping, l'affondo di Cuzzi e Giampietro: "Serata tristissima"

Serata tristissima e spenta quella di ieri, 5 luglio, per la "Notte dello Shopping" secondo i consiglieri Cuzzi e Giampietro. La serata di ieri, organizzata assieme ai commercianti del centro, era la prima targata centrodestra e secondo i consiglieri Pd è stato un fallimento, a differenza degli anni precedenti in cui la formula ha sempre riscosso successo.

"Bastava copiare, usare le risorse disponibili, utilizzare gli eventi programmati: fin dai tempi della giunta Albore Mascia questa è stata una manifestazione poco costosa e capace di camminare sulle proprie gambe a condizione che ci fosse una regia efficiente e condivisa. Invece sono stati cancellati i brand del centro commerciale naturale, la promozione è stata evanescente, l'informazione fra i negozianti molto frettolosa"

I consiglieri inoltre lanciano un appello affinchè la manifestazione e gli altri appuntamenti creati negli ultimi 5 anni non vadano a sparire, e per questo annunciano battaglia in consiglio comunale.