Cilli critica le regole imposte agli stabilimenti balneari: "Sono molto restrittive"

Aurelio Cilli, consigliere comunale della Lega a Montesilvano, interviene dopo essere venuto a conoscenza delle comunicazioni del Comando della Polizia Locale sulle norme che gli stabilimenti balneari, bar, ristoranti e pizzerie, con l’avvio della stagione estiva, sono tenuti a rispettare.

"Si tratta di regole e norme molto restrittive - afferma Cilli - che, a mio avviso, avrebbero necessitato di un preliminare incontro tra tutti i soggetti coinvolti e l’Assessore competente, affinché fossero chiarite modalità e possibili soluzioni per consentire agli esercenti di lavorare al meglio e offrire un servizio turistico all’altezza di una città sul mare. Una semplice comunicazione, che non chiarisce dubbi e dettagli, non fa che rallentare l’avvio di una stagione già con mille problemi e difficoltà. Coloro che offrono servizi e che promuovono turismo sul territorio andrebbero sostenuti dagli amministratori, affiancati nella risoluzione dei mille cavilli burocratici e anzi appoggiati se scelgono di allungare orari e tempi di somministrazione dei servizi. Questo promuove l’economia di una città balneare, questo stimola il turismo e l’attrattiva di una città sul mare".