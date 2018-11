No Pillon, anche a Pescara la mobilitazione di sindacati e associazioni

Si terrà anche a Pescara, sabato 10 novembre, la manifestazione per chiedere il ritiro del disegno di legge Pillon.

L'Associazione Ananke Onlus promuoverà un incontro di approfondimento alle ore 11 nella Libreria Feltrinelli e un’azione di sensibilizzazione con presidio in Piazza Unione a partire dalle ore 17.

Parteciperanno alla mobilitazione:

"Se verranno approvati il Disegno di legge Pillon e gli altri 3 disegni di legge sulla stessa materia, separazione e affido rischiano di diventare un campo di battaglia permanente - si legge in una nota - Si vieta il divorzio a chi è meno ricco perché le separazioni saranno disincentivate dagli alti costi imposti dalla mediazione obbligatoria e a pagamento. Le donne rischiano di restare stritolate in un percorso pensato soprattutto per imporre una nuova figura professionale, quella del mediatore familiare, anche disconoscendo la violenza maschile che è causa di tante separazioni".