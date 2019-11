Niente rimborsi per i danni della grandinata, il sindaco Masci: "Superficialità imbarazzante"

«La scelta di escludere l’Abruzzo dal risarcimento denota una superficialità imbarazzante in chi è chiamato a esaminare tali documentazioni».

A parlare a chiare lettere è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, in relazione alla decisione della Protezione Civile di negare lo stato di emergenza alla nostra regione per la grandinata dello scorso 10 luglio.

Questo quanto dichiara il primo cittadino del capoluogo adriatico:

Masci annuncia anche battaglia nel tentativo di ottenere qualcosa:

«La scelta del Governo di considerare quanto accaduto il 10 luglio con superficialità non ci lascerà quindi con le braccia conserte ma , ci indurrà a combattere al fianco dei nostri cittadini per un diritto sacrosanto che non nasce dalla pretesa ma dal dato oggettivo dei gravissimi danni subiti dalla città. La fortuna di non aver dovuto piangere vittime non può far sottovalutare un disastro che ha costretto decine e decine di concittadini a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e a sostenere un costo altissimo per risanare le tantissime situazioni di emergenza. Ci attiveremo pertanto in tutte le sedi e con ogni mezzo affinché questo nostro diritto venga riconosciuto e ci venga dato quel sostegno che aiuti almeno ad alleviare le enormi spese anticipate dai nostri concittadini. Affideremo ai nostri rappresentanti in Parlamento la richiesta di un ristoro idoneo alla portata reale di quegli eventi e valuteremo altresì l’opportunità di agire in sede legale per ottenere il riconoscimento dei sacrosanti diritti. Senza pretendere nulla più di quanto è nel nostro legittimo diritto, ovvero un aiuto concreto per una reale calamità subita dalla nostra città»..