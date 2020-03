Nidi e scuole d’infanzia bloccate dal Covid 19, Masci chiede alla Regione di intervenire

Nidi e scuole d’infanzia bloccate dall’emergenza Covid 19, il sindaco Carlo Masci chiede alla Regione Abruzzo di intervenire rivolgendosi al Governo e provvedendo anche direttamente a un sostegno economico:

"Le scuole interessate - dichiara Masci - mi hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per il rischio del ritiro di numerosi bambini e per la ricaduta sociale non indifferente viste le tante famiglie interessate. Sono convinto che il Governatore Marsilio prenderà in serie considerazione questo grido d’allarme che proviene da un settore fondamentale per la nostra comunità".