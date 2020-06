Nicola Maiale segretario provinciale del Pd: "Mai come ora è necessario il dialogo"

Nicola Maiale è il nuovo segretario provinciale del Pd. Il congresso del Partito Democratico per quanto riguarda il Pescarese, intitolato “Costruire comunità”, si è tenuto a Villa Riseis nella giornata di oggi, 27 giugno, e ha visto la proclamazione del candidato unitario. Queste le prime parole di Maiale:

“Proseguiamo un lavoro che abbiamo già tessuto in questi mesi caratterizzati dall’emergenza, in cui i problemi della città capoluogo e del territorio provinciale, aggravati dalla crisi, sono al centro delle nostre azioni e preoccupazioni. Mai come ora il dialogo è necessario, e del dialogo vogliamo continuare a farci promotori: con le altre forze politiche del centrosinistra, con l’associazionismo, con i sindacati e con le forze economiche”.