Negozi aperti fino a mezzanotte, l'assessore Cremonese: "Pescara diventerà davvero una città turistica"

Negozi aperti a Pescara fino a mezzanotte il venerdì e sabato sera, per i mesi di luglio ed agosto. L'iniziativa è stata decisa dall'assessore Cremonese, che ha deciso di avviare questa sperimentazione dopo aver consultato le associazioni di categoria che inizialmente erano scettiche ed avevano dimostrato delle resistenze ma che ora, come ci ha riferito l'assessore, sono entusiaste confidando di attirare nuova clientela nei mesi della bella stagione

L'assessore ci ha spiegato poi le ragioni e gli obiettivi di questa iniziativa:

"Premetto che da quando sono diventato assessore ho fin da subito pensato di avviare strategie per rendere Pescara una città davvero attrattiva dal punto di vista turistico. L'idea di tenere i negozi aperti d'estate fino a tarda notte è nata prima del Coronavirus, ma nonostante l'emergenza sanitaria che purtroppo ha stravolto piani e programmi abbiamo deciso di proporla comunque per dare la possibilità ai negozianti, in difficoltà per la crisi post pandemia, di favorire lo shopping fino a tarda ora."

Per l'assessore Cremonese, infatti, Pescara ha bisogno di un cambio di passo e di mentalità per diventare una città moderna sul fronte dell'offerta turistica. Ecco dunque che, oltre a piccoli eventi che saranno organizzati nelle zone a maggiore vocazione commerciale, si affiancherà anche la possibilità per i turisti e per i cittadini di fare acquisti dopo cena.

