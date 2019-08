Anche 'Nduccio alla festa dell'Unità di Popoli

Come da tradizione anche quest’anno si terrà a Popoli la festa dell’Unità, per tre serate in cui si alterneranno musica, politica e cucina.

Venerdì 30 agosto alle ore 18.30 ci sarà l’incontro pubblico “Le città invisibili” ispirato dall’opera di Italo Calvino con la presenza di ’Nduccio. Sarà anche l’occasione per parlare del futuro di Popoli insieme agli amministratori comunali, sviluppando una riflessione sulla nostra città e sulle aree interne dell’Abruzzo, immaginando la realtà di Popoli all’interno, e con un ruolo da protagonista, di uno sviluppo corale di questo territorio.

Un altro spazio politico ci sarà domenica sera, quando sarà ospite della festa il segretario regionale del Pd Michele Fina. Le tre serate della festa dell’Unità, oltre alla consueta presenza di stand gastronomici, saranno allietate da gruppi musicali: