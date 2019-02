Alessandrini dà il benvenuto a Natarelli, ecco la nuova giunta [FOTO]

Il sindaco Marco Alessandrini dà ufficialmente il benvenuto a Tonino Natarelli, subentrato in giunta al neo consigliere regionale Antonio Blasioli come assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione e Viabilità.

“A Blasioli va il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto per la città e per quello che lo aspetta alla Regione. A Natarelli va il mio benvenuto, a lui il timone dei Lavori Pubblici e della Manutenzione, con un attivo di tanti lavori pubblici a vantaggio della città, svolti e in via di definizione che in questi anni siamo riusciti a varare nonostante le difficoltà che l’Ente ha dovuto affrontare. In bocca al lupo, infine, al nuovo vicesindaco Giovanni Di Iacovo: sono certo che saprà rivestire con impegno e positività questo ruolo, come in questi anni ha dimostrato con il lavoro portato avanti per la città”.