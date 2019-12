Non solo Titanic e Luci d'artista, eventi ed alberi anche nelle periferie con “Accendiamo il Natale”

Immacolata concezione all'insegna degli eventi in periferia a Pescara. L'amministrazione comunale ha presentato gli eventi che si terranno domani 8 dicembre nell'ambito dell'iniziativa "Accendiamo il Natale" e che coinvolgeranno dalle 16 via Caduti per Servizio (quartiere Fontanelle), via Lago di Capestrano (Rancitelli), via Rubicone (San Donato), nel largo retrostante il santuario della Madonna dei Sette Dolori, in via Carlo Alberto della Chiesa (Zanni) e in piazza unione dove saranno presenti artisti di strada, street band, animazione e l'accensione degli alberi di Natale, alti più di 5 metri, posizionati dal Comune nei vari quartieri della città.

A presentare l'iniziativa il sindaco Masci assieme al vicesindaco Santilli, all'assessore Di Nisio, all'assessore Cremonese, al capogruppo UDC Massimiliano Pignoli e Antonio Di Luca, e al presidente dell’Associazione AGE-Abruzzo Grandi Eventi che cura l'organizzazione.

Il sindaco ha commentato:

“La logica di questa bella iniziativa risponde principalmente a obiettivi di inclusione sociale, avendo ben presente che queste manifestazioni solo in minima parte possono portare nelle zone decentrate della città vantaggi di carattere commerciale. Con soddisfazione sottolineo che qui nessuno ha intenzione di abbandonare le periferie, pur sapendo che c’è molto da lavorare per aiutare chi da noi si aspetta molto per

L'assessore Di Nisio ha aggiunto che ci saranno altre iniziative in periferia, dedicate anche alla solidarietà ed alle persone emarginate, ricordando che mai fino ad ora si era posta tanta attenzione per le periferie, facendo seguire alle parole i fatti anche e soprattutto durante il periodo natalizio.