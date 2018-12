Natale 2018, niente albero e luci a Porta Nuova: è polemica

Il Natale a Pescara si ferma prima di Porta Nuova. Scoppia la polemica sollevata dal consigliere comunale di Forza Italia Rapposelli, che attacca l'amministrazione comunale per non aver previsto l'albero di Natale davanti l'Aurum e nessuna luminaria nella zona sud della città, a partire da Piazza Le Laudi.

Secondo Rapposelli, come sempre Pescara viene divisa in zone di serie A e zone di serie B, con il centro cittadino illuminato dalle Luci d'Artista costate 250 mila euro, e Porta Nuova completamente al buio e dimenticata:

Quest’anno l’Aurum è inspiegabilmente spento, non c’è un solo elemento che ricordi il periodo natalizio come se la zona della pineta fosse terra di nessuno, con giurisdizione a sé. Non solo: l’aria di abbandono, di trascuratezza, si nota in tutta la zona di Porta Nuova, come in piazza Le Laudi che, ugualmente, in passato ha sempre avuto il suo dignitoso albero di Natale addobbato, ma per il 2018 l’amministrazione Alessandrini deve aver deciso di ridisegnare i confini geografici della città e anziché allargarsi alla Grande Pescara, deve aver pensato di accorpare Porta Nuova a Francavilla al Mare, spogliandosi di ogni onere nei

confronti di migliaia di cittadini che vi abitano.