Blasioli accusa la Regione sulle Naiadi: “Si disinteressa di nuovo dell’impianto”

Blasioli interviene sul futuro delle Naiadi e accusa la Regione: “Si disinteressa di nuovo dell’impianto”. Per il consigliere regionale del Pd "non è possibile che la struttura e i lavoratori vivano un nuovo dramma dopo la chiusura dell’anno scorso" e, di conseguenza, “bisogna mobilitarsi per evitare che le Naiadi tornino ancora nell’incubo. Un altro disastro minerebbe la fiducia che gli abruzzesi hanno ricominciato ad avere verso questo impianto storico da quando ha riaperto”.

Poi Blasioli chiede "quando scadrà la gestione annuale, considerato che è iniziata a settembre e non a luglio e che ha subito la sospensione per la pandemia", invitando inoltre la Regione a dire "se i soggetti che proposero il project per le Naiadi il 7 dicembre 2018, e cioè la Asd Pescara 1987 e IandBau, a distanza di 18 mesi sono ancora interessati e, in tal caso, gli uffici della Regione portino avanti la gara con speditezza anche in considerazione di queste difficoltà interne all’Ati per non farsi trovare impreparata".