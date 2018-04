Il Museo Colonna apre alla co-gestione con i privati, in arrivo anche un bar

L'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Giovanni Di Iacovo, ha annunciato che a breve ci saranno degli importanti cambiamenti, per quanto riguarda il Museo Vittoria Colonna, sia in merito al personale che relativamente alla gestione di un bar sulla terrazza.

"Quando è nato il Colonna, sedici anni fa, fu fatto l’errore di assegnargli personale con il contratto dei dipendenti comunali (non con il contratto Federculture come in tutti i musei d'Italia), e questi per contratto nazionale non lavorano il venerdi pomeriggio, il sabato e la domenica - spiega Di Iacovo - Giorni in cui quindi il Museo rimarrebbe di norma chiuso. Se non fosse per una serie di acrobatici orari straordinari che i bravi dipendenti hanno accettato di farmi per la buona riuscita delle mostre, tenendolo aperto quasi ogni venerdi e sabato, il museo sarebbe praticamente non fruibile, chiuso proprio quando la gente ha voglia e tempo di visitare mostre, una vera presa in giro. Nel frattempo ho lavorato per risolvere la questione di orari e dipendenti una volta per tutte, prendendo di petto questo complesso problema, e ormai ci siamo".