Tolleranza zero per i mozziconi gettati a terra a Pescara: multe fino a 300 euro

Scatta la guerra contro i mozziconi di sigaretta, chewing-gum e altri rifiuti di piccole dimensioni quali scontrini e fazzoletti abbandonati in strada, nelle aree verdi e piazze di Pescara. È stata infatti approvata la mozione del M5s che impegna sindaco e giunta ad applicare la normativa nazionale che prevede multe da 60 a 300 euro per chi viene sorpreso, come spiega il primo firmatario della mozione il consigliere Sola.

I mozziconi gettati a terra sono a tutti gli effetti rifiuti tossici indifferenziati che rilasciano oltre 4.000 sostanze inquinanti nel suolo, nell’acqua e nell’aria, impiegando da 5 a 12 anni per degradarsi”.

Il tema, dunque, aggiunge la capogruppo Alessandrini, non è solo ambientale ma anche salustico se si considera l'impatto dei mozziconi di sigaretta a livello globale, oltre al problema della possibile ingestione accidentale da parte dei bambini. Inoltre, nella mozione si punta anche ad attivare iniziative e campagne di sensbilizzazione della cittadinanza. Sola prosegue:

“E’ importante far capire come anche un piccolo gesto, come lasciar cadere a terra una gomma da masticare, un fazzoletto, uno scontrino o i resti di una sigaretta, incide negativamente sull’ambiente oltre che sull’immagine e il decoro della nostra città e in tal senso con la mozione abbiamo ottenuto anche l’impegno da parte dell’amministrazione ad esporre una cartellonistica informativa nei luoghi pubblici di maggior affluenza, che illustri sia i danni sull’ambiente e sulla salute, sia le sanzioni previste e da oggi applicate dalla normativa vigente”.

Nelle attività commerciali inoltre saranno distribuiti appositi raccoglitori per lo smaltimento dei mozziconi, per modificare una pessima abitudine in modo semplice e rapido.