Nasce il movimento “Democratici e Popolari per l’Abruzzo”, coordinatore è Di Biase

L’approccio moderato di Don Sturzo e il pragmatismo di De Gasperi, che hanno ispirato la nascita del Coordinamento “Democratici Cristiani per l’Abruzzo”, guidano oggi la trasformazione di questo movimento in “Democratici e Popolari per l’Abruzzo”.

Il Movimento, nato appunto un anno e mezzo fa, si era posto l'obiettivo di aprire una riflessione sul passato della Democrazia Cristiana, soprattutto attraverso la storia dei protagonisti, con una rilettura in chiave moderna e in tanti si sono ritrovati a ri-scoprire valori che sembrano ormai dimenticati dal dialogo politico affidato al cannibalismo dei social e del “tutto subito”.

Sullo scenario locale il movimento si è strutturato con un coordinatore per ogni provincia e specificatamente Vincenzo Palmerio per Chieti, Francesco Crivelli per Pescara, Marco Bacchion per Teramo e Manfredo Marinacci per L’Aquila, che affiancheranno Licio Di Biase (Coordinatore Regionale) e Mario Amicone (Vice Coordinatore Regionale) nella segreteria regionale. A breve verranno costituiti i coordinamenti provinciali.