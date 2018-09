M5S, si vota on line per il candidato presidente dell'Abruzzo: ecco come

Il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che domani, mercoledì 12 settembre, gli iscritti abilitati a votare sulla piattaforma on line Rousseau residenti in Abruzzo saranno chiamati a scegliere il candidato Presidente per la loro Regione.

Come da Statuto, potranno votare soltanto gli iscritti entro il 22 giugno 2018 con documento certificato.

I candidati che hanno avanzato la loro candidatura sono Marco Cipolletti e Sara Marcozzi. Ogni iscritto avrà a disposizione una preferenza. La votazione sarà attiva su Rousseau dalle ore 10 alle ore 19.