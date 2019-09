Movida e locali nei trabocchi di Pescara? La proposta dei consiglieri Rapposelli e Pastore

Valorizzare i trabocchi del molo nord di Pescara, realizzando attività attrattive per i giovani e per i turisti, come ad esempio ristoranti o locali per la movida. La proposta arriva dai consiglieri di Fratelli D'Italia Rapposelli e Pastore che hanno visitato i trabocchi in occasione delle celebrazioni per D'Annunzio in corso a Pescara.

Secondo il consigliere Rapposelli, che plaude alla decisione della Regione di tenere alcuni eventi proprio nei trabocchi, occorre una riflessione sul tema per un disegno coerente che unisca la tutela dei trabocchi alle nuove forme di intrattenimento, mentre il consigliere Pastore ha aggiunto che potrebbero essere realizzati ristoranti, attività culturali o anche locali per la movida: