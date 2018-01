Moscufo: CasaPound si mobilita contro il centro di accoglienza, incontro con i cittadini 

Una delegazione di militanti di Casapound Italia si è recata oggi nel Comune di Moscufo dopo le segnalazioni dei cittadini a seguito dell'apertura nei giorni scorsi di un centro di accoglienza per immigrati.

"Ci siamo recati a Moscufo - afferma Mirko Iacomelli, responsabile pescarese di CasaPound - dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per l'arrivo in Comune di immigrati, tutti giovani uomini africani. Dopo il sopralluogo e l’incontro con le istituzioni comunali della scorsa settimana, la Prefettura ha deciso, senza tener conto delle problematiche sul piano sociale e della sicurezza, di affidare ad una cooperativa la gestione di uno stabile di 7 appartamenti per presunti profughi”.

“A colpire particolarmente - prosegue Iacomelli - è l'appello rivoltoci da una signora invalida al 100%, spaventata per le possibili conseguenze derivanti dall'apertura del centro nei pressi della sua abitazione”.

“Ci è stato confermato che arriveranno altri immigrati – conclude Iacomelli – e pertanto CasaPound scenderà in piazza per difendere chi ha visto svanire la propria tranquillità e sicurezza per le politiche di un governo che non tutela gli Italiani. A noi non interessa nulla dei guadagni di qualche imprenditore e tantomeno di qualche cooperativa, a noi interessa la volontà e la sicurezza dei nostri concittadini. Domani invitiamo tutta la cittadinanza di Moscufo a un incontro che si terrà in via Teramo alle 17 per ascoltare i cittadini e arrivare all'istituzione di un comitato che abbia come obiettivo la chiusura del centro d'accoglienza”.