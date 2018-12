Silvi piange il padre dell'ex sindaco Gaetano Vallescura

Lutto a Silvi, dove ieri sera (intorno alle 23,30) è morto il padre di Gaetano Vallescura. È stato lo stesso ex sindaco a darne notizia sul suo profilo Facebook:

"Mio padre ha concluso la sua vita terrena - scrive Vallescura - Uomo semplice, riservato, gran lavoratore, di poche parole. Non amava dare consigli, ma esempi. Da padre esemplare ci ha insegnato il rispetto per gli altri, l'umiltà, la dedizione al lavoro, l'onestà. Lucido sino all'ultimo suo respiro, alla ripetuta domanda "come ti senti" ha sempre risposto "bene". Come nel suo stile, senza smentirsi, con riservatezza e in punta di piedi, con tutto il suo amore per la famiglia, visibile nei suoi occhi mentre ci guardava per l'ultima volta, e la pace del suo spirito è passato ad altra vita. Grazie, papà".