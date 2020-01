Morte Franco Summa, il cordoglio della politica

Anche il mondo della politica ricorda con commozione Franco Summa, scomparso ieri a 81 anni. Affranti l’ex primo cittadino Marco Alessandrini e il consigliere regionale Antonio Blasioli:

“Summa ha creato per la città, ha provocato, suscitando discussioni con la sua Porta del Mare, per la quale avevamo lavorato, durante la nostra amministrazione, affinché potesse rinascere, ma stavolta in pianta stabile, nel posto dove lui l’aveva pensata e realizzata. Stavamo pensando a costruire un futuro condiviso per la sua casa, avevamo interloquito con lui per aprirla ai giovani, un discorso che va ora intrapreso con la famiglia, alla quale siamo vicini, perché Summa continui ad amare la città con i suoi colori”.