Pettinari durissimo: "E adesso militarizziamo il Ferro di Cavallo"

Il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, interviene molto duramente dopo la notizia di un giovane che questa mattina è stato trovato al Ferro di Cavallo in una pozza di sangue, su un pianerottolo, con ferite e lesioni, morendo una volta giunta in ospedale.

Pettinari chiede che, al centro della piazza, venga istituita un'unità fissa h24 di forze di polizia:

"È vergognoso - aggiunge - constatare come ad oggi, in quella che rappresenta la zona più critica sotto il profilo dell’emergenza sicurezza della nostra regione, non vi siano ancora le telecamere e l’esercito. Le uniche telecamere presenti sono quelle degli spacciatori per difendersi dalla polizia. Non basta parlare di prevenzione in un quartiere dove vi è una guerra in corso. Riaccendere forte il faro su questa zona è dovere di ogni uomo delle istituzioni".