Il sindaco di Montesilvano piange Antonio Capuozzo: "Ci ha lasciato troppo presto"

Il sindaco Ottavio De Martinis piange la morte di Antonio Capuozzo, ex portiere del Pescara Calcio a 5 che questa notte si è sentito male a pochi passi dalla sua abitazione di Montesilvano:

"Esprimo il mio cordoglio per la improvvisa scomparsa di un ragazzo perbene, esempio nello sport e nella vita - scrive il primo cittadino montesilvanese - Antonio ci ha lasciato troppo presto. Era stato portiere del Montesilvano, campione d’Italia di Calcio a 5, poteva vantare 3 presenze in nazionale, aveva vinto uno scudetto, due coppe Italia, due supercoppe, dopo aver giocato anche con l’Acqua&Sapone e il Loreto Aprutino. Lo conoscevo bene e in più occasioni lo avevo incontrato negli ultimi mesi anche a Porto Allegro, dove lavorava. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie e ai figli. Saremo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore".

Anche il centro commerciale Porto Allegro, dove Antonio era impiegato come commesso del multisala The Space, esprime in una nota il suo cordoglio, annunciando la cancellazione di tutti gli eventi previsti nella giornata odierna: