Anche il sindaco Carlo Masci piange la scomparsa di Aldo Marino

Anche Carlo Masci piange la scomparsa di Aldo Marino. L'ottico e politico pescarese è morto all'ospedale civile "Spirito Santo" all'età di 75 anni, destando molto dolore e molta commozione in città.

Ecco il ricordo del sindaco, affidato a un comunicato stampa:

"Aldo è stato per me un caro amico, perché con lui ho vissuto la mia prima esperienza politica e amministrativa al Comune di Pescara, dal 1994 al 1998. Lui era il mio consigliere di riferimento, io cominciavo a percorrere i miei primi passi da giovane assessore e le sue intuizioni all’epoca furono per me utilissime. Quante battaglie politiche abbiamo fatto insieme, quanti ragionamenti, quante idee, quanti confronti, sempre con un unico obiettivo, il bene di Pescara, che amava visceralmente come me".