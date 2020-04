Pettinari (M5S) esprime cordoglio per Aldo Marino

Il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari esprime cordoglio per Aldo Marino, ottico e politico scomparso all'ospedale di Pescara all'età di 75 anni. Ecco cosa ha scritto l'esponente del M5S sul suo profilo Facebook:

"Aldo ci ha lasciati. Un caro amico. Uomo buono e caritatevole. Un imprenditore sano della nostra terra. E’ stato amministratore pubblico al Comune di Pescara e si e’ fatto volere bene da tutti. Trascorrevo intere giornate con lui. Nella sua storica attività: L’ottica Marino di Aldo Marino. Per me era un Padre. Mi voleva bene e glie ne volevo tanto. Lui mi ha insegnato la storia politica di Pescara. Sapeva tutto.

E ancora:

"Era una grande fonte storica. Mancherai tanto alla tua città, caro Aldo. Mancherai tanto a me. Un pezzo della nostra Pescara con te e’ andato via. Grazie per esserci sempre stato. La tua Pescara non ti dimenticherà . Un caloroso abbraccio alla cara moglie e ai cari figli".