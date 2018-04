Morti bianche e infortuni sul lavoro, flash mob davanti al Municipio

Flash mob della Camera del lavoro provinciale di Pescara contro le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Appuntamento martedì 1° maggio alle ore 12 davanti al Municipio.

Sinistra Italiana sarà in Piazza Italia con i lavoratori e la CGIL per parlare di lavoro e per alzare la voce sull’emergenza della sicurezza dei lavoratori. Ivano Martelli, consigliere comunale Sinistra Italiana, e Letizia D’Alberto, segretario circolo SI Pescara, dichiarano: