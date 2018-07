Morte Marchionne, D'Alfonso: "Piango uno dei figli migliori di questa regione"

"Ho pregato con tutta la mia forza di credente che Sergio Marchionne potesse superare la sfida più importante della sua vita. Dio ha voluto diversamente e io, insieme a tutto l'Abruzzo, piango uno dei figli migliori di questa regione".

Così il presidente della Regione Abruzzo e senatore Pd, Luciano D'Alfonso, commenta la scomparsa di Sergio Marchionne, avvenuta ieri all'età di 66 anni.

"Egli non ha mai dimenticato le sue origini e ha utilizzato la sua tenacia di abruzzese per costruire un sogno. Ha saputo essere un valore aggiunto, proprio lui che era solito dire: alla fine di ogni giorno bisogna chiedersi se siamo stati in grado di fare la differenza, migliorando il mondo in cui ci troviamo".

D'Alfonso: "Ringrazio Sergio Marchionne per aver portato la tenacia della sua abruzzesità nel mondo"

Marchionne ha "avuto la capacità di risollevare la Fiat - prosegue la nota di D'Alfonso - e trasformarla in un brand internazionale, la FCA, che oggi è diventato uno dei marchi top seller. Posso testimoniare direttamente il suo interesse per una delle opere-faro messe in campo dall'amministrazione che presiedo grazie al Masterplan: il completamento della Fondovalle Sangro, l'autostrada senza pedaggio che unirà l'Adriatico al Tirreno".

Fu proprio lui, ricorda il governatore, "a chiedermi di realizzare questa infrastruttura per facilitare la movimentazione dei mezzi che transitano nel distretto industriale della Val di Sangro, e la sua richiesta ha trovato terreno fertilissimo poiché ero ben al corrente della necessità quarantennale di effettuare questo intervento. Ringrazio Sergio Marchionne per aver portato la tenacia della sua abruzzesità nel mondo".