Morte Daniele Becci, Di Lorito: "Una grande perdita per il mondo delle imprese"

"La scomparsa di Daniele Becci è una grande perdita per il mondo delle imprese, per la Camera di Commercio e per tutto il mondo del lavoro che ha sempre rappresentato in maniera esemplare. Il suo impegno ha fatto in modo che l'istituzione, con la sua guida, fosse attenta anche ai suggerimenti delle amministrazioni comunali. Tutti dobbiamo essergli grati per il suo lavoro di promozione delle aziende locali che, ancora per molti anni a venire, continuerà a sortire i suoi effetti positivi per tanti di noi. Voglio esprimere anche a titolo personale la mia vicinanza alla famiglia, agli amici, ai collaboratori e ai colleghi di Daniele".