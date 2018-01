Morte Daniele Becci, Alessandrini: "Perdiamo un 'super pescarese' e un amico sincero"

"La morte improvvisa di Daniele Becci mi ha lasciato senza parole. Provo un grande dolore per la perdita di un 'super pescarese', che ho visto sempre in prima linea per la città e sempre pronto a fare squadra, perché il territorio potesse crescere, progredire, andare avanti".

Così il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, sulla scomparsa del neo presidente della Camera di commercio unica Chieti-Pescara, avvenuta ieri in maniera improvvisa all'età di 63 anni.

"Perdiamo un amico sincero, un uomo di carattere, un leader - afferma Alessandrini, che firma la nota di cordoglio anche a nome della Giunta comunale - che ha saputo guardare oltre i confini d'Abruzzo per trovare al comparto economico pescarese e al suo indotto nuove strade da percorrere. Era molto preso dal processo di unificazione che lo aveva visto a capo della nuova squadra camerale, un ruolo a cui teneva tantissimo e per cui si era speso con tutta l'energia di cui era capace, perché significava poter fare di più e meglio per la sua terra".

"La sua scomparsa - prosegue il sindaco di Pescara - ci lascia attoniti: in lui abbiamo avuto sempre un interlocutore competente e operativo, un compagno di viaggio, anche, per il solido lavoro di collaborazione e le tante intese siglate con la Camera di Commercio di cui è stato guida e motore, l'ultima quella per le Luci d'Artista, prima di Natale, che lo avvinceva particolarmente".