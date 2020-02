Monumento ai caduti in piazza Garibaldi usato come deposito di segnali stradali: l'attacco della consigliera Catalano - FOTO

Monumento ai caduti di Cascella, in piazza Garibaldi, usato come deposito ed appoggio di cartelli stradali ed attrezzi comunali. La denuncia arriva dalla consigliera Pd Catalano, che parla di una situazione inaccettabile ed indecorosa, soprattutto se si pensa che l'amministrazione di centrodestra vorrebbe riposizionare opere d'arte nel centro cittadino, che poi però vengono svilite in questo modo:

Da giorni i pescaresi vedono che in piazza Garibaldi, il luogo dove si svolgono tutte le cerimonie pubbliche della città in occasione delle feste nazionali, il Monumento ai caduti realizzato da Pietro Cascella è stato trasformato nel punto di appoggio della segnaletica rimossa non si sa da dove e questo avviene purtroppo davanti a studenti, bambini, semplici cittadini, dando una immagina estremamente sciatta e irrispettosa della cosa pubblica, dell’arte e delle istituzioni.

Secondo la Catalano, il centrodestra non riesce a curare il decoro dei monumenti, a rifornire di bandiere tricolori nuove le scuole e gli uffici pubblici: