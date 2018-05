Montesilvano, l’affondo della Lega: “Ecco le spese inutili della giunta Maragno”

"Apprendiamo dai mezzi di informazione del ringraziamento che gli immigrati rivolgono all’Ente Comunale e non ci meravigliamo poiché oramai l’azienda speciale svolge attività a loro esclusivo servizio avendo completamente dimenticato il fine per cui è nata: sostenere le famiglie italiane locali".

Così in una nota Aurelio Cilli, consigliere comunale della Lega.

"Se per un verso - afferma - vengono spesi centinaia di migliaia di euro di denaro per gli immigrati, a cui peraltro dedichiamo quasi tutti i dipendenti, per altro verso assistiamo a una carenza dei servizi sociali rivolti agli italiani in difficoltà, a cui viene rifiutato il sostegno per poter vivere dignitosamente. Montesilvano, insomma, come L’Aquila".

C'è, ad esempio, il caso di un ragazzo montesilvanese malato, che da mesi non riceve contributi assegnati per legge – si parla di poche migliaia di euro – a cui il Comune dice di essere in difficoltà finanziarie: la sua famiglia si sta indebitando con anticipazioni di denaro cospicue per garantirgli le cure alle quali non può rinunciare.

Di contro, però, la giunta, "per assecondare velleità di alcuni consiglieri, spende denaro di cui al contrario dispone". Il riferimento è alla delibera n. 124 del 15.05.2018 votata all’unanimità dalla giunta Maragno: 13.500 euro spesi per commissionare un murales in via Rimini.

"Anche un miope - sottolinea Cilli - vede più che bene il contesto in cui l'opera è stata realizzata, un contesto di abbandono e degrado. A pochi metri ci sono un parco in cui i bambini non possono giocare poiché totalmente impraticabile per la mancanza di manutenzione, una struttura – il bocciodromo – lasciata abbandonata, nonché la scuola in legno vergognosamente in stato di fatiscenza. Non possiamo avallare scelte insensate frutto di una visione della realtà e valutazione delle priorità che non appartengono ad un governo di centro destra; la Lega ha un interesse su tutti: prima gli italiani".

Il coordinatore regionale, onorevole Giuseppe Bellachioma, evidenzia come "spesso ci si trovi di fronte a scelte insensate che non sostengono i cittadini che hanno realmente bisogno, ma assecondano semplicemente velleità personali di amministratori che evidentemente hanno perso il parametro di cosa sia il bene comune. La Lega è e sarà sempre contro questo modo di fare politica, nelle Regioni, nelle Province e in ogni città".