Montesilvano: nasce il gruppo consiliare della Lega

Aurelio Cilli,Stefano Di Blasio e Mauro Orsini. Sono i nomi dei tre consiglieri che hanno ufficialmente costituito il gruppo consiliare della Lega al Comune di Montesilvano. Il capogruppo Cilli ha dichiarato:

"Dal 30 giugno, giorno in cui ho protocollato la comunicazione della creazione del gruppo, finalmente il Presidente del consiglio ha preso atto. In seguito anche al boicottaggio di basso livello politico attuato dal consigliere Tocco, che prima ha tentato di entrare in Fratelli D'Italia, poi in Lega, poi non essendoci riuscito, è stato collocato "d"ufficio" nel gruppo misto. Siamo pronti a batterci affinché non siano consentite illegalità e ingiustizie verso i nostri concittadini. Il nostro non è un cambio di casacca: rimaniamo sempre nel centro destra, ma ci spostiamo verso un'area, cresciuta tantissimo alle ultime elezioni e ben rappresentata al governo con tre parlamentari, che sentiamo molto più vicina alle nostre convinzioni politiche. Ringraziamo anche il commissario Palmerino Mammarella, con il quale è stato costituito questo gruppo"