Montesilvano: a De Vincentiis la delega allo Spazio Pubblico Bene Comune

L'assessore alla Mobilità sostenibile Ernesto De Vincentiis è stato incaricato dal Sindaco Maragno di occuparsi anche dello Spazio Pubblico, considerato Bene Comune. In buona sostanza, dovrà portare avanti la politica messa in atto in questi anni riguardante il recupero, la tutela e la valorizzazione dei percorsi ciclabili e delle attività connesse all'uso della bicicletta.

Una delega istituita per la prima volta in Italia proprio dal Comune di Montesilvano su sollecitazione della Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Un passo importante per conservare il riconoscimento di "Città Bike Friendly". Queste le prime dichiarazioni di De Vincentiis subito dopo la nomina ufficiale: " Assumo questa delega con il giusto slancio, convinto della grandissima importanza che la ciclabilità di una città assume per la qualità della vita dei cittadini stessi".