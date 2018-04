Montesilvano, la denuncia di Cordoma: "Bilancio comunale approvato in pochi minuti"

Così Pasquale Cordoma, responsabile per l'area metropolitana di Lega Salvini Premier, commenta quanto avvenuto oggi durante l'assemblea civica.

"Non si può - prosegue Cordoma - approvare il bilancio senza discuterlo e soprattutto utilizzarlo per aggiustamenti politici. Qualcuno dovrà poi spiegare ai cittadini il senso del voto di un gruppo di opposizione che fa capo a esponenti politici candidati al Senato per il centrosinistra. Cosa sta succedendo? Probabilmente hanno il loro fondamento proprio quei rumors che vogliono il prossimo ingresso in Giunta proprio di un esponente di quella minoranza".