Montesilvano: barriere antirumore, M5S: "Quando dalla teoria alla pratica?"

Tempi rapidi e certi per l'installazione delle barriere antirumore a Montesilvano. A parlare è il consigliere comunale del M5S Christian Di Carlo, che sottolinea come da oltre 6 anni si attende questo intervento fondamentale per la qualità della vita dei residenti delle zone attorno ai binari della ferrovia.

Ma quando si passerà dalla teoria alla pratica? Come spesso avviene con questa amministrazione, le date annunciate sono sempre state disattese: ad Agosto 2017 l'assessore Cozzi annunciava l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'apertura del cantiere, previsto per l'inizio del 2018.

Ora siamo arrivati a metà 2018 e abbiamo un altro annuncio fotocopia, senza poter conoscere una data certa di inizio lavori. I cittadini hanno tutto il diritto di essere informati su metodi e soprattutto tempi, noi crediamo che debba finire il tempo degli annunci inconcludenti.



Il consigliere presenterà anche un'interrogazione al consiglio comunale per conoscere i tempi reali dell'iter avviato dall'amministrazione Maragno.