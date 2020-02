Sì ai monopattini elettrici a Pescara, in arrivo anche il servizio di sharing

Arriva il via libera della commissione mobilità alla circolazione dei monopattini elettrici in città. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione mobilità Foschi al termine della seduta odierna, riguardante proprio la disciplina dei nuovi mezzi di trasporto ecologici, per garantire sicurezza non solo agli stessi utenti che utilizzano i monopattini ma anche a pedoni, ciclisti ed automobilisti.

In città, come sarà previsto dal regolamento che a breve sarà approvato dalla giunta, si potrà circolare ovunque tranne che nelle Ztl, usando obbligatoriamente il casco e il giubbetto catarinfrangente. A Pescara, verrà installata anche un'apposita segnaletica stradale.

Inoltre, si sta valutando anche la possibilità di attivare una sorta di servizio di sharing, dai 300 ai 500 monopattini a disposizione dei cittadini:

Si tradurrebbe con la disponibilità gratuita sul territorio di circa 300-500 monopattini elettrici che i cittadini potrebbero usare per muoversi agevolmente in città, altra misura utile per ridurre il volume del traffico veicolare, ovvero un cittadino potrebbe scegliere di parcheggiare l’auto e di spostarsi nel centro a bordo del monopattino elettrico per svolgere le proprie mansioni. Peraltro avremmo il ‘flusso libero’, ovvero non ci saranno degli stalli dedicati obbligatori, e l’utente potrà parcheggiare il mezzo in un punto

qualunque del territorio: grazie a un dispositivo Gps, di cui saranno dotati tutti i monopattini, sarà la società proprietaria a rintracciarli la sera per portarli in ricarica.

Il 7 marzo gli uffici comunali saranno a Rimini per consultarsi e studiare il regolamento di quel Comune, per comprendere se limitarli alle piste ciclabili oppure anche alla sede stradale.