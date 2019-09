Mollicone (FdI): “Solidarietà a Labini, la sinistra disonora D’Annunzio”

La Festa della Rivoluzione, che in questi giorni sta celebrando a Pescara la figura di Gabriele d'Annunzio, non smette di generare polemiche di natura politica. Si esprime così su Facebook Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia nonché capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito:

"Massima solidarietà all’artista Edoardo Sylos Labini e agli organizzatori della “D’Annunzio Week” per gli attacchi della sinistra pescarese, che si è rivolta al prefetto locale. Ossessionati dal politicamente corretto, lanciano anatemi contro una manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. In media circa 500 persone a ogni appuntamento sono state presenti per ascoltare il ricordo del Vate. Lo spettacolo, scritto da Labini e Petrillo, è un prodotto pregevole, di grande intensità emotiva e dall’alto valore educativo, che ho avuto modo di apprezzare di persona. Invece di urlare, la sinistra studi: il motto “eia eia alalà” veniva usato nell’età classica come inno di guerra, venendo poi ripreso da D’Annunzio; il Vate era tutto tranne che contrario alle donne, dato che la Reggenza del Carnaro stabilì la parità dei sessi".

E ancora: