Il viceministro Misani sui fondi all'Abruzzo: "Le misure del Governo hanno portato circa 1,5 miliardi di euro"

I decreti e le misure messe in campo dal Governo Conte hanno portato in Abruzzo circa 1,5 miliardi di euro. Lo ha detto il viceministro all'economia Misani è intervenuto durante la diretta Facebook organizzata dal Pd Abruzzo per parlare del decreto Rilancio in particolare per le ricadute sulla nostra regione. Misani ha ribadito che a livello nazionale si assicureranno 55 miliardi di euro di fondi oltre a quelli del Cura Italia e decreto Liquidità, per un totale di 75 milardi di indebitamento netto e 180 miliardi come saldo da finanziare.

Per l'Abruzzo, l'erogazione anticipata del 30% dei contributi per enti locali abbiano portato 18 milioni nelle casse dei comuni, 3,5 milioni per le province e la restante parte che sarà erogata a inizio luglio dopo un tavolo tecnico con le autonomie locali. Misani ha anche ricordato alcune misure per sistema scolastico, universitario, l'iva sulle mascherine e dpi portata al 5% nel 2021 ed azzerata nel 2020, ed ancora il sismabonus e l'ecobonus.

Puo' veramente mettere in moto molto lavoro e molta economia che aiuta a risparmiare energia, sulle bollette e mettere in sicurezza edifici in un Paese che ha un rischio sismico molto elevato Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla diretta hanno partecipato il segretario regionale Pd Michele Fina, il responsabile economia e lavoro del Partito Democratico abruzzese Daniele Marinelli e la presidente del Pd Abruzzo Manola di Pasquale.