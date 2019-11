Il ministro Provenzano a Pescara per parlare di giovani e talenti [FOTO]

Il ministro del Sud e della Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, è stato ieri a Pescara per prendere parte a un incontro su “Giovani e talenti per il Mezzogiorno”.

Al centro del dibattito vi sono state le questioni che riguardano le opportunità per i ragazzi e, in generale, le tematiche relative al modello di sviluppo. Ecco cosa ha detto Provenzano:

“Si è rivelata sbagliata la teoria secondo la quale se cresce chi sta più in alto la ricchezza arriverà per tutti. Vale anche per i territori: i benefici per quelli più deboli si realizzano con le politiche di coesione. A sinistra c’è stata in passato insensibilità per la dimensione territoriale. Oggi, per affrontare le diseguaglianze, dobbiamo partire dai luoghi, è il compito del mio ministero ma è anche una missione politica”.