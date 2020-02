Artigiani "sfrattati" dal mercato in piazza Muzii per l'apertura di nuovi locali? La denuncia dei consiglieri del M5s

Il primo piano del mercato in piazza Muzii potrebbe presto ospitare locali e ristoranti della movida. A segnalarlo i consiglieri comunali del M5s che sottolineano come il centrodestra abbia rinnegato sè stesso e le promesse elettorali, sfrattando di fatto gli artigiani che da 10 anni sono in un limbo e stallo burocratico per l'assegnazione di quei box e posti nella struttura comunale.

Il consigliere Lettere ricorda che la Lega aveva promesso la chiusura dei locali della movida a mezzanotte mentre ora si prepara a cedere l'intero primo piano ad un soggetto privato, o addirittura rendendolo disponibile alla vendita. La consigliera e capogruppo Alessandrini ha aggiunto:

“Dopo aver speso centinaia di migliaia di euro per la ristrutturazione dell’edificio ed aver fatto attendere piccoli artigiani locali per quasi 10 anni nella speranza di avere un posto in cui lavorare e con cui risollevare le sorti di un’area travagliata giornalmente da risse, schiamazzi, orinatoi a cielo aperto e addirittura da atti di violenza su minori, la giunta di centrodestra decide di privatizzare un mercato pubblico con l’idea di localizzare ulteriori locali serali, dedicati al food and beverage, nella zona di piazza Muzii, con la giustificazione del pubblico interesse. Su quali valutazioni del nuovo contesto si sono basati sindaco ed assessori per giustificare la retromarcia che hanno ingranato? Quali commercianti hanno ascoltato? I residenti già stremati da anni di movida incontrollata sono stati ascoltati? Le tanto declamate regolamentazioni di orari e strutture dehors che dovevano dettare regole certe ai commercianti dove sono?”

Secondo i consiglieri, dopo il nulla di fatto per risolvere la questione dei box per gli artigiani durante l'assessorato Cuzzi, ora non cambierà nulla con il centrodestra.