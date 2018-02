Mercato Piazza Muzii, Forza Italia torna sul caso dei box agli artigiani: "Ancora silenzio dalla giunta"

Nessuna revoca della delibera del 2010 che assegnava i 23 box agli artigiani nel mercato di Piazza Muzii. Forza Italia, con il vicecapogruppo al Comune D'Incecco, torna sul caso dopo aver presentato un'interrogazione due settimane fa al consiglio comunale, in attesa che l'amministrazione comunale approvasse la delibera che revocava quelle assegnazioni.

"A questo punto, come ci aveva anticipato il Dirigente Gaetano Silverii, ci aspettiamo che quei 23 artigiani vengano subito convocati per la consegna delle chiavi che permetta loro di prendere finalmente possesso degli spazi e per mercoledì prossimo, 21 febbraio, in occasione della Commissione Controllo e Garanzia, già convocata sulla vicenda, ci aspettiamo di leggere i contratti firmati, che scriveranno la parola fine su una vicenda amministrativa a dir poco vergognosa e ingiusta, evitando

di esporre le casse comunali a un contenzioso che avrebbe avuto conseguenze pesanti, pur senza dimenticare che il sindaco Alessandrini ha già condannato il Comune a perdere 100mila euro di incassi, perdendo i fitti che i 23 artigiani avrebbero pagato negli ultimi due anni, somme di cui ovviamente chiederemo conto chiamando in causa anche il Collegio dei Revisori dei Conti"

D'Incecco sottolinea come la vicenda sia di fatto congelata e bloccata dal febbraio 2016, in quanto il Comune non ha più inviato comunicazioni agli artigiani, avviando invece tutte le attività di ristorazione ed intrattenimento all'interno del mercato coperto fino a 15 giorni fa quando l'assessore Cuzzi ha risposto all'interrogazione di Forza Italia annunciando che la giunta avrebbe approvato la delibera di revoca di quei box e dunque sfrattando di fatto gli artigiani.