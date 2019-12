Fratelli d'Italia fa chiarezza sul mercato di largo Scurti: "Sosteniamo la posizione dell'assessore Cremonese"

Massimo appoggio alle dichiarazioni dell'assessore Cremonese in merito al futuro dell'ultimo piano del mercato in largo Scurti. Il capogruppo al consiglio regionale Testa, assieme al coordinatore provinciale Cardelli e al coordinatore cittadino Carota intervengono in merito alla questione del dibattito avuto oggi in aula durante il consiglio comunale sulla mozione presentata dal M5s per l'assegnazione dei posti.

Secondo l'assessore, occorre un approfondimento sulla questione, per evitare di penalizzare i commercianti in una realtà priva di sviluppo e futuro e non adeguata ai tempi assumendosi una responsabilità senza affrettare i tempi.