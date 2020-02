Chiusura mercato ittico comunale, Masci: "In cinque giorni lo riapriremo"

Ieri gli operatori della struttura si sono spostati nei locali del mercato ittico all'ingrosso per un'apertura in via straordinaria. Ecco come ha commentato su Facebook il primo cittadino: "Risolveremo problemi annosi che sono stati trascurati per troppo tempo"